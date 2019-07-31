Доброволец Навального рассказал, что был рабом у оппозиционера

Бывший доброволец блогера Алексея Навального Петр Проскуркин заявил журналистам, что в ФБК к волонтерам всегда относились, как к рабам. 23-летний москвич работал на команду оппозиционеров с 2015 по 2018 годы. Начинал в телефонной службе, затем занимался агитацией и охраной Навального во время президентской кампании.
«В штабе ФБК, по моему мнению, к волонтерам всегда относились как к рабам. <…> Работал иногда до полуночи. <…> От нас регулярно требовали выйти на работу в выходные. Больничные тоже не приветствовались. Если человек заболевал, ему говорили: „Ну, отлежись пару дней, но не больше“», — сказал Проскуркин в интервью RT.
По словам бывшего добровольца, на несанкционированной акции «Он вам не Димон» в марте 2017 года волонтеров использовали как живую силу против полиции. Добровольцам приказали не дать автобусу с задержанными уехать с улицы. В результате «кому-то по голове прилетало, кого-то по ногам били». На продолжении той же акции в июне Проскуркина и его коллег просили перенаправлять людей с согласованного митинга на Сухаревской на Тверскую, где их ждали задержания.
Проскуркин заявил, что его уволили из московского штаба Навального во время поступления в университет. В 2019 году молодой человек начал работать в команде незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина. Позже сам Яшин назвал Проскуркина провокатором,