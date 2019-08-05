Пьяный десантник устроил погром на кладбище

Нетрезвый десантник разгромил могилы на кладбище в Подмосковье Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пьяный десантник и его товарищ снесли пять могил на кладбище в городе Ступино Московской области. Инцидент случился 3 августа, но только сегодня о нем сообщило агентство «Подмосковье сегодня» со ссылкой на очевидцев.

«Пьяный мужчина в камуфляжных штанах, майке-тельняшке и голубом берете вместе с таким же нетрезвым товарищем на иномарке Citroen снесли ограду городского кладбища вместе с ближайшими к ней памятниками и клумбами с цветами, стоявшими на могилах моей бабушки и прабабушки», — передает издание слова владелицы испорченных захоронений, Елизаветы Юшиной.

По словам пострадавшей, водитель не справился с управлением автомобиля. Мужчина в форме воздушно-десантных войск остался на месте погрома. Сначала он признал свою вину, но потом отказался от своих слов. Юшина сейчас ищет других свидетелей происшествия, чтобы наказать виновника преступления. Женщина уже написала заявление в полицию.