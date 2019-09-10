Путин оставил Лаврова без опытного заместителя

Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — замглавы МИД РФ. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Освободить Карасина Григоря Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе. Другим указом президент назначил на эту должность Евгения Иванова, который с октября 2017 года занимал должность заместителя главы МИД, передает
Карасин начал дипломатическую карьеру в 1972 году. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, в таких странах как Сенегал, Австралия, Великобритания. В октябре 2005 года он стал статс-секретарем — замглавы МИД России. Карасин занимался вопросами двусторонних отношений с государствами СНГ. Он имеет ордена «За заслуги перед отечеством» IV и III степени, Александра Невского и Дружбы.
Иванов начал занимать дипломатические должности с 1995 года. Он также работал в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2006 по 2008 годы занимал должности помощника министра. Позже Иванова назначили руководителем Секретариата министра. С 2013 по 2017 годы он был директором консульского департамента. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.