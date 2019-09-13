Медведев объяснил, от чего будет зависеть введение четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели в России будет зависеть от экономической ситуации, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Заявление было сделано на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.
«В будущем может быть и уменьшение трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств», — приводит ТАСС слова Медведева. По его мнению, трудовое законодательство необходимо делать более «гибким» уже сейчас.
Шмаков отметил, что в рамках трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в нее входят члены правительства, работодатели и профсоюзы) будет создана рабочая группа по вопросу перехода на «четырехдневку».
Дискуссию о четерыхдневной рабочей неделе в публичном пространстве поднял Медведев в июне, напоминает «
Ряд специалистов считает, что реформа носит преждевременный характер. Так, министр экономического развития Максим Орешкин напомнил, что для сокращения работы должны расти доходы населения и производительность, передает «Национальная служба новостей».