Медведев объяснил, от чего будет зависеть введение четырехдневной рабочей недели

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XVII съезд партии
Дмитрий Медведев сделал заявление о возможной реформеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Введение четырехдневной рабочей недели в России будет зависеть от экономической ситуации, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Заявление было сделано на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

«В будущем может быть и уменьшение трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств», — приводит ТАСС слова Медведева. По его мнению, трудовое законодательство необходимо делать более «гибким» уже сейчас.

Шмаков отметил, что в рамках трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в нее входят члены правительства, работодатели и профсоюзы) будет создана рабочая группа по вопросу перехода на «четырехдневку».

Дискуссию о четерыхдневной рабочей неделе в публичном пространстве поднял Медведев в июне, напоминает «Царьград». Позже инициативу поддержали профсоюзы России. 76% работодателей высказались против сокращения рабочей недели. Отзыв Минтруда на поручение премьера будет дан до конца сентября.

Ряд специалистов считает, что реформа носит преждевременный характер. Так, министр экономического развития Максим Орешкин напомнил, что для сокращения работы должны расти доходы населения и производительность, передает «Национальная служба новостей».

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