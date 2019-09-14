Звезда «Интернов» оказался злостным нарушителем ПДД и неплательщиком штрафов

Илья Глинников не оплачивал штрафы семь лет Фото: Instagam, личная страница Ильи Глинникова

Российский актер Илья Глинников, известный зрителям по своей роли в сериале «Интерны», едва не лишился автомобиля: судебным приставам пришлось наложить арест на его Infiniti. Поводом стал неуплата в течение семи лет 139 штрафов ГИБДД на общую сумму 100 тысяч рублей.

«Глинников семь лет не оплачивал наложенные взыскания на общую сумму 100 тысяч рублей», — передает телеканал 360. После того, как авто было арестовано, актер сразу оплатил все долги. Арест был снят, однако из базы штрафы еще не удалили.

Известно, что все штрафы были выписаны Глинникову за превышение скорости. Впрочем, ранее его авто попадало в поле зрения полиции и по иным причинам. Так, осенью прошлого года актер заправил все ту же Infiniti бензином на одной из московских заправок, после чего уехал, не расплатившись.