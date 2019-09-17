В Госдуме придумали, как сократить рабочее время россиян

В Госдуме считают правильным сократить количество рабочих часов россиянам вместо уменьшения рабочих дней. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
«Мне представляется, что нужно идти не по принципу „сокращать дни“, а сокращать часы», — цитирует РИА «Новости» Тарасенко. По его мнению, переход на четырехдневную рабочую неделю реален лишь для чиновников, тогда как на предприятиях повышение производительности труда при данных условиях будет «из области фантастики».
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в будущем основой социально-трудового контракта станет рабочая неделя из четырех дней, пишет агентство Nation News. Эксперимент по переходу на «четырехдневку» может пройти в четырех уральских регионах, однако некоторые предприятия выступили против.