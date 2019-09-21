Ученый объяснил причину климатических изменений, предсказанных Росгидрометом

С каждым годом температура воздуха будет все выше Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Повышение температуры воздуха в России с октября по март, которое прогнозирует Гидрометцентр, связано с поворотом оси Земли и глобальным потеплением. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказал академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников.

«Это связано с поворотом оси Земли и нутацией (небольшие колебания оси Земли — прим. ред.). Мы сейчас находимся в нижней черте, когда экватор пришел ближе к северу. Мы только вошли в так называемую зону потепления», — объяснил ученый. Он отметил, что влияние человечества и таких факторов, как загазованность, на погоду составляет всего 3-5%.

По словам Мельникова, земная ось описывает в пространстве конус с углом в 23,5°. Полный цикл конуса составляет 26,4 млн лет. Половина из них приходится на ледниковый период, половина — на потепление. Период похолодания на Земле уже прошел, его пик был шесть тысяч лет назад. Теперь начинается потепление. Академик РАН заявил, что с каждым годом температура воздуха будет все выше. Вследствие глобального потепления Урал превратится в субтропики. «Придет к нам Краснодарский край, но нас уже это не застанет», — заключил Мельников.

Ранее Гидрометцентр России выступил с прогнозом, что с середины осени по весну следующего года температурный фон в стране будет около или выше нормы средних значений последних лет. В октябре и ноябре температура выше нормы ожидается на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока, передает «Ридус».