Банк, принадлежавший экс-сенатору Ямала, получил секретные убытки

Промсвязьбанк, принадлежавший экс-сенатору Ямала Дмитрию Ананьеву, получил секретный убыток в августе. Такую информацию опубликовал «
«Банк постепенно избавляется от крупной партии золота. Он увеличил депозиты юрлиц, а также получил убыток, который эксперты связывают с созданием резервов по проблемным активам», — сообщает издание. Банк полностью засекретил свою отчетность за август. На начало сентября Промсвязьбанк не раскрыл данные по бухгалтерскому учету и расчету капитала.
По данным «Коммерсанта», в августе банк получил около 1,2 млрд убытков. По мнению экспертов, они могут быть связаны с «созданием резервов по проблемным активам». Также издание выяснило, что в банке за последние два месяца сократились запасы золота.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Промсвязьбанк получит 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса. До этого банк исполнил первое распоряжение и получил 100 млрд рублей кредитного портфеля.
Учредителями Промсвязьбанка были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. В 2018 году банк подал заявление в полицию на бывших совладельцев. После проверки было возбуждено уголовное дело о «противоправной деятельности». Самый крупный иск против Ананьевых составляет 282 млрд рублей.