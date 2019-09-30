Поставщик элитных авто для чиновников «тюменской матрешки» проиграл суд

Департамент имущественных отношений Тюменской области отсудил у известного предпринимателя Эрнеста Киёка, поставщика элитных автомобилей для чиновников всей «тюменской матрешки», недостроенное здание в активно развивающемся районе Тюмени. Информация об этом опубликована в реестре арбитражного суда.
«Департамент обратился с исковым заявлением об изъятии объекта незавершенного строительства в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка», — сообщается в материалах дела. Землю под аренду, расположенную по адресу ул. Мельникайте, 6а в Тюмени, компания Киёка «Элит и К» получила в 2015 году.
Фирма начала строительство, но сейчас на участке остались лишь ржавеющие металлоконструкции. В 2018 году землю попытались продать. «Здание снято с продажи. Больше никаких комментариев не будет», — сообщили по указанному в объявлении номеру. Правительство Тюменской области пыталось отсудить недострой еще в марте этого года, но дело приостанавливали три раза. Получить оперативный комментарий правительстве не удалось.
Тюменский предприниматель Эрнест Киёка владеет половиной уставного капитала «Элит Кар», другая доля у крупного бизнесмена Георгия Алманова. Компания является поставщиком элитных авто для чиновников всех регионов «тюменской матрешки». Самые крупные заказчики — правительство Тюменской области (78 млн рублей) и облдума (58 млн рублей), дочка «Транснефти» (16 млн), правительство Югры (15 млн), служба технического обеспечения Красноселькупа (9,4 млн рублей). С начала 2019 года компания подписала только один госконтракт, два последних крупных аукциона правительства области «Элит Кар» проиграла.