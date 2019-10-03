Совладелец крупного уральского завода потерял миллионы на элитной недвижимости

Бизнесмен с Урала решил закрыть агентство элитной недвижимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одно из старейших в России агентств элитной недвижимости Blackwood в ближайшее время будет закрыто. Соответствующее решение принял основной акционер компании Михаил Шелков, который также является совладельцем крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» (головной офис расположен в свердловском городе Верхняя Салда) и давним знакомым гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«В Blackwood идет внутренний аудит, после которого ее судьба будет окончательно решена». — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей компании. По информации издания, бизнесмен Шелков стал акционером Blackwood несколько лет назад, но потерял интерес к ней. В последние годы компания начала стремительно терять клиентов и терпеть многомиллионные убытки. Именно это и стало главой причиной предстоящего закрытия фирмы.

Участники рынка говорят, что закрытие Blackwood было ожидаемым. Компания, по данным вице-президента по розничным продажам ПСН Екатерины Тейн, была в сложном положении уже не первый год.

Ранее Шелков планировал продать свой элитный трехэтажный особняк Villa Arbat, расположенный в Москве. За этот дом бизнесмен хотел выручить 4,19 млрд рублей. На момент публикации данного объявление это был наиболее дорогой объект недвижимости, выставленный на продажу в столице. Квадратный метр в вилле стоит на 30% дороже, чем средняя элитная недвижимость в Москве. Особняк находится в Кривоарбатском переулке. Фасадная часть здания украшена 14-метровой ротондой с балконом, во дворе устроен красивый фонтан, интерьеры украшены богатой лепниной, позолотой и мрамором.