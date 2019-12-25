Москва всерьез отнеслась к угрозам Лукашенко об отказе от российских нефти и газа

Кремль серьезно воспринимает любые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, в том числе о поисках альтернативы российским газу и нефти. В то же время, Белоруссия вольна пользоваться любыми вариантами, если они выгоднее того, что предлагает Россия, сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любые заявления главы Белоруссии, естественно, воспринимаются серьезно. Мы внимательно с ними знакомимся. Это вопрос экономической и коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается, — сказал Дмитрий Песков. — Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, гораздо дороже того, что есть на рынке».
24 декабря Лукашенко дал интервью «Эху Москвы» и заявил, что Белоруссия будет искать альтернативные механизмы поставок нефти и газа, если Россия установит слишком высокие закупочные цены. Политик не исключил вариант, при котором в Белоруссию реверсом через Польшу будет поступать саудовская или американская нефть.