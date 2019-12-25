Москва всерьез отнеслась к угрозам Лукашенко об отказе от российских нефти и газа

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Лукашенко, лукашенко александр
Россия и Белоруссия согласовывают процесс энергетической и таможенной интеграцииФото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Кремль серьезно воспринимает любые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, в том числе о поисках альтернативы российским газу и нефти. В то же время, Белоруссия вольна пользоваться любыми вариантами, если они выгоднее того, что предлагает Россия, сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые заявления главы Белоруссии, естественно, воспринимаются серьезно. Мы внимательно с ними знакомимся. Это вопрос экономической и коммерческой целесообразности, и работа здесь продолжается, — сказал Дмитрий Песков. — Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, гораздо дороже того, что есть на рынке».

24 декабря Лукашенко дал интервью «Эху Москвы» и заявил, что Белоруссия будет искать альтернативные механизмы поставок нефти и газа, если Россия установит слишком высокие закупочные цены. Политик не исключил вариант, при котором в Белоруссию реверсом через Польшу будет поступать саудовская или американская нефть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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