Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию

Российские власти каждый год «завинчивают гайки» в отношении Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко. Как отмечает лидер союзного государства, дефицит в товарообороте Москвы и Минска составляет девять млрд рублей, то есть Белоруссия продает России больше. По его словам, такой же процесс происходит и в отношениях между США и Китаем.
Как отмечает Лукашенко, НАТО и ЕС не дадут России нарушить суверенитет Белоруссии, так как сочтут подобное посягательство как угрозу им самим, передает «Национальная служба новостей».
Ранее Лукашенко отмечал, что он не против введения единой валюты. Но, по его мнению, это не должен быть российский рубль, пишет издание. Как ранее сообщало «URA.RU», 8 декабря исполнилось 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Он подразумевает создание единого пространства в сферах экономики, политики и культуры, напоминает RT.