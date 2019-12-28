Фигуристка Медведева извинилась перед фанатами

Евгения Медведева выступила на чемпионате России в Красноярске Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Российская фигуристка Евгения Медведева извинилась перед своими поклонниками из-за возможной холодной реакции на поддержку.

По словам спортсменки, прокат был очень тяжелым, поэтому ее реакция могла быть более сдержанной, пишет argumenti.ru. Она еще раз поблагодарила всех болельщиков за поддержку и подарки: «Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката».

Медведева выступала на чемпионате России в Красноярске. В короткой программе девушка заняла пятое место. Как писало «URA.RU», перед турниром фигуристка вышла на тренировку в поврежденных коньках, перемотанных веревкой.