Раскрыта сумма, которую «Уральские пельмени» намерены взыскать с Нетиевского

Коллектив шоу «Уральские пельмени» намерен взыскать от компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), связанной с бывшим директором проекта Сергеем Нетиевским, 200 миллионов рублей. Об этом свидетельствует опубликованное определение Арбитражного суда Москвы.
Коллектив хочет взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака «Уральские пельмени». Также истец требует запретить ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком. Сейчас суд принял иск к производству, предварительное заседание по делу назначено на 19 февраля.
В разговоре с «URA.RU» Сергей Нетиевский отметил, что в предновогодний период не успевает следить за судебными исками и о многих из них не в курсе, но заверил, что его адвокаты со всем разберутся. Получить комментарий представителя «Уральских пельменей» на момент написания новости не удалось.
В столичном арбитражном суде зафиксирован еще один иск к компании Нетиевского — студии First Hand Media, от которой «Уральские пельмени» требуют 1,8 млн рублей. Накануне стало известно о том, что коллектив обвинил Нетиевского в получении миллиона рублей за организацию несуществующего концерта в Екатеринбурге. С иском о взыскании средств артисты обратились в Свердловский арбитражный суд.