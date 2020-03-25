Вирусолог объяснил, может ли человек одновременно заразиться коронавирусом и хантавирусом

Первый случай смерти от хантавируса был зарегистрирован в Китае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Человек способен одновременно болеть коронавирусом и хантавирусом, первую смерть от которого накануне зафиксировали в Китае. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев.

«В жизни все возможно, конечно, почему нет? Если он с грызунами имеет дело, то, конечно, может [заболеть одновременно коронавирусом и хантавирусом]», — отметил Зуев. Он также объяснил, что человек может заразиться хантавирусом от грызунов. По словам вирусолога, вирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, что является тяжелым заболеванием и характеризуется летальностью до 50%.

Ранее в беседе с URА.RU академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн Хантавирус заявил, что хантавирус является менее опасным для человека, чем коронавирус COVID-19, так как не вызывает эпидемий.

Ранее в Китае была зарегистрирована первая смерть от хантавируса. Мужчина с хантавирусом скончался в рейсовом автобусе на пути в Шаньдун. Всех попутчиков зараженного проверили на наличие вируса, передает «Национальная служба новостей».

Всего в мире по состоянию на 25 марта выявлено более 438 тысяч больных коронавирусом, свыше 19 тысяч человек погибли, число излечившихся превышает 108 тысяч. В Китае, где в декабре 2019 года началась вспышка нового коронавируса COVID-19, зарегистрировано более 81 тысячи зараженных, более трех тысяч скончались.