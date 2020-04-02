Россиянам назвали наиболее безопасный способ передвижения при коронавирусе

Для поездок стоит использовать такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Такси является оптимальным транспортом для перемещений по городу в период пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.

«Есть предписание главного санитарного врача, что в машине такси должно быть спиртосодержащее средство для обработки поверхностей, гель для рук, салфетки антисептические и три маски», — цитирует Кодолова радио Sputnik.

Он подчеркнул, что безопасней использовать для передвижения арендные машины из таксопарка. Большинству водителей таких автомобилей раздали антисептики и маски, их обязали протирать ручки дверей и проветривать салон. Кроме этого, таксопарки следят за состоянием здоровья водителей, проводят осмотр перед рейсом. Допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ категорически запрещено. Садиться в частные автомобили Кодолов не советует. Их невозможно контролировать. Водители таких машин могут быть больными.

Если поездки невозможно избежать, председатель профсоюза советует во время поездки на такси садиться на правое заднее сидение. Кодолов уверен, что лучше избегать любых контактов и соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что из-за снижения спроса на услуги такси в условиях карантина, тюменские перевозчики поменяли принцип работы. Вместо перевозки пассажиров, агрегаторы делают акцент на доставку продуктов, еды и медикаментов.

По информации сoronavirus-monitor.ru, COVID-2019 заражены 937 тысяч человек по всему миру. Более 47 тысяч пациентов скончались. В России зафиксировано 2777 случаев заболевания.