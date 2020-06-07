Наташа Королева показала подписчикам маску из полудрагоценных камней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Наташа Королева похвасталась в Instagram маской с полудрагоценными камнями. Аксессуар обошелся артистке в 350 тысяч рублей. При этом еще совсем недавно ее муж Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на безденежье и призывал власти помогать артистам вместо пенсионеров и врачей.

Видео с драгоценной маской Королева выложила еще вначале эпидемии. она отметила, что «артисты всегда остаются артистами — всегда хочется красоты!». Она поблагодарила подругу-дизайнера за красоту. которая сделана «с учетом всех медицинских норм». «Девчонки в сложившейся ситуации наш девиз — Красоту коронавирус обходи стороной!!! Не падаем духом, не унываем!!!» — призвала подписчиц певица.

Критике видео Королевой подверглось после того, как ее супруг Тарзан возмутился, что пенсионерам и врачам положены выплаты, а артистам — нет. « В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — заявил Тарзан. Подписчики стали упрекать Королеву в неоправданных тратах.

«Как-то с муженьком договоритесь, один жалуется, что бедствует, другая маску натянула за 350 тыс. Уже не знаете как изголяться», — негодует eliz.ufa. «Коронавирусная вакханалия бедных артистов? Небось голодные и холодные, зато в брюликах во весь фэйс», — подметил aleksandrlubov8783. «А кому-то то на обычную маску не хватает», — печально замечает naumov.artem.

«Неужели бабушки вас пенсиями поддержали после жалоб мужа?» — задаётся вопросом elenamisharina4. А natali_p55 подчёркивает, что артист в первую очередь должен оставаться человеком. «Пандемия — не время блистать, лучше бы врачам деньги раздали!» — призывает подписчица. Большинство же отмечают, что при хвастовстве такими аксессуарами стыдно даже заикаться о помощи от государства.

Ранее звезды эстрады вступили в конфликт, который спровоцировал муж Королевой Тарзан. Его поддержал Иосиф Пригожин,, но осудил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Позже Пригожину прислали гуманитарную помощь в виде двух пачек лапши быстрого приготовления. Сам продюсер назвал это провокацией. Он считает, что артисты как индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на помощь государства в условиях кризиса, поэтому их не стоит порицать за обращения для получения поддержки.

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