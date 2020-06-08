Россия создаст новые ракеты без помощи Украины

По программе «Рокот» было произведено 35 запусков ракет и выведено на орбиту 75 космических аппаратов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В России создадут новый ракета-носитель класса семейства «Рокот». Источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА «Новости», что Центр Хруничева (входит в «Роскосмос») уже подписал контракт с Минобороны РФ.

Отмечается, что ракеты будут производиться на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ), которые сняты с военного дежурства. «После согласования с военным ведомством новая ракета получила название „Рокот-М“», — рассказал источник.

Ракета-носители класса «Рокот» производились Россией совместно с Украиной. В аппаратах была внедрена украинская система управления. В 2014 году из-за непростых отношений с Москвой Киев прекратил поставку необходимой аппаратуры в РФ. Тогда Центр Хруничева заявил о разработке ракеты «Рокот-2» с отечественной системой управления.

Всего по программе «Рокот» было произведено 35 запусков ракет и выведено на орбиту 75 космических аппаратов различного назначения. Окончательно программа завершилась 27 декабря 2019 года.

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