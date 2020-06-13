12 июня 2020

В России выявлено более 520 тысяч случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, виды екатеринбурга, коронавирус, пандемия, режим самоизоляции
Наибольший прирост зараженных пришелся на Москву Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в России подтверждено 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«Выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Наибольший прирост пришелся на Москву (+1493), Подмосковье (+725) и Санкт-Петербург (+262). Также за сутки скончались 114 человек, еще 5 271 пошли на поправку.

Новые случаи коронавируса есть и на Урале. В Свердловской области их 245, в ХМАО — 183, в ЯНАО — 125. Еще 120 заболевших выявлено в Челябинской области, 50 — в Тюменской области, 14 — в Зауралье, 74 — в Пермском крае.

С начала пандемии в стране выявлено 520 129 зараженных. 6 829 человек умерли, 274 641 — выздоровели.

Ранее Минздрав РФ предупреждал о том, что жара не снижает активность коронавируса, напоминает агентство Nation News. Тем временем вирусологи ожидают осенью или зимой вторую волну эпидемии, пишет RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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