В России выявлено более 520 тысяч случаев коронавируса

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Ранее Минздрав РФ предупреждал о том, что жара не снижает активность коронавируса, напоминает агентство Nation News . Тем временем вирусологи ожидают осенью или зимой вторую волну эпидемии, пишет RT .

С начала пандемии в стране выявлено 520 129 зараженных. 6 829 человек умерли, 274 641 — выздоровели.

Новые случаи коронавируса есть и на Урале. В Свердловской области их 245, в ХМАО — 183, в ЯНАО — 125. Еще 120 заболевших выявлено в Челябинской области, 50 — в Тюменской области, 14 — в Зауралье, 74 — в Пермском крае.

«Выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Наибольший прирост пришелся на Москву (+1493), Подмосковье (+725) и Санкт-Петербург (+262). Также за сутки скончались 114 человек, еще 5 271 пошли на поправку.

За прошедшие сутки в России подтверждено 8 706 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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