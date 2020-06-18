МИД Украины раскрыл, как Россия получит коридор в Крым по суше

На Украине уверены, что в Крыму не хватает воды Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

Россия может попытаться провести сухопутный коридор в Крым, уверен заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

«Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а может и в Приднестровье», — приводит заявление Боднара «Росбалт». Он объяснил свои опасения нехваткой воды на полуострове. Замглавы МИД Украины также предположил, что Россия может пойти на такой шаг уже перед голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ, чтобы «получить благосклонность избирателей».

По его словам, военная угроза со стороны России становится более вероятной, учитывая возможность проведения десантных операций Черноморским флотом РФ. Боднар также указал на то, что угроза нападения также существует со стороны Донбасса.

Ранее бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане и в Арктике. По его мнению, она сама нанесет первый удар, пишет « Царьград ». Однако как URA.RU заявил бывший глава минобороны ДНР Игорь Стрелков, Россия может начать наступление на Украину только в ответ на провокацию с ее стороны.

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