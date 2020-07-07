Страховщики будут рассчитывать ОСАГО по новой методике

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Ранее сообщалось, что в России запускается новая система учета ОСАГО . Отныне данные автовладельцев будут храниться и обрабатываться в электронной базе.

Так, например, Страховой дом ВСК планирует при расчете стоимости полиса будут обращать внимание на семейное положение водителя, а также на марку машины. А в «РЕСО-Гарантия» будут учитывать анкету вождения конкретного водителя и его страховую историю, а также статистику по всем аналогичным клиентам.

«У страховщиков появится возможность — хоть и в узких пределах коридора — устанавливать индивидуальный тариф для автовладельца в зависимости от его риска. Предполагается, что компании будут использовать характеристики водителей, наработанные в статистике по каско», — рассказал Юргенс « Известиям ».

Страховые компании при расчете ОСАГО будут ориентироваться на те же факторы, которые они используют, оценивая стоимость каско. Таким образом, тарифы «автогражданки» станут более индивидуальными. Об этом журналистам рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

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