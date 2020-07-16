Акцию «Бессмертный полк» отменили из-за коронавируса

Василий Лановой предложил провести акцию 9 мая 2021 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Акцию «Бессмертный полк» в России, которая была запланирована на 26 июля, отменили из-за пандемии коронавируса. Ее могут отложить до 9 мая следующего года. Об этом сообщили организаторы акции.

«Шествие „Бессмертного полка“ не состоится 26 июля. Окончательное решение о судьбе мероприятия будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки», — приводит «Интерфакс» слова организаторов акции. Председатель центрального штаба «Бессмертного полка», народный артист России Василий Лановой предложил провести шествие 9 мая следующего года.

«Бессмертный полк» традиционно проходит 9 мая. Но в этом году из-за распространения коронавируса акцию перенесли на 26 июля. А на днях в СМИ появилась информация, что шествие снова перенесут. Ранее Василий Лановой сообщал, что всероссийскую акцию могут сдвинуть на 2 или 3 сентября, передает телеканал 360.

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