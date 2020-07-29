Правительство РФ собирается расширить санкции против других стран

Новые правила расширения санкционного режима внесены на рассмотрение в Госдуму российским правительством. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В документе предлагается распространить санкционный режим на компании, более чем на 25% подконтрольные лицам, против которых Россия ввела ограничения. В частности, законопроект должен расширить возможности применения санкций против Украины, так как сейчас ограничения действуют только против конкретных лиц и компаний, пишет
В случае принятия Госдумой закон обяжет организации — банки, страховые компании, НПФ, ломбарды, операторов связи и так далее — блокировать операции с деньгами или иным имуществом физических и юридических лиц, попавших под санкции. При этом для «блокируемого лица» сохраняется возможность получать пенсии, пособия и другие выплаты от государства.
Ранее МИД Украины попросил иностранных партнеров усилить санкции против России. Причиной называют голосование по поправкам в Конституцию гражданами России в Крыму, Донецкой и Луганской областях. В ведомстве заявляли, что голосование якобы противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права
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