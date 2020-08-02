Верховный суд ответил родителям возмущенным из-за детских выплат

Суд отклонил иск родителей «взрослых» детей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Верховный суд России отклонил иск к российским властям, в котором родители 16-18 летних детей были возмущены тем, что не получили выплаты. Истцы настаивали, что подростки должны иметь равные права с детьми более младшего возраста, а кроме того, на них расходуется больше средств из семейного бюджета.

Адвокат истцов Михаил Игнатьев сообщил «МБХ-медиа», что причину отказа в рассмотрении иска Верховный суд пока не указал. Защитник заявил, что вместе со своими доверителями намерен обжаловать решение суда.

Иск в суд был подан вначале июня. Родители в нем указали, что «детьми являются все несовершеннолетние граждане Российской Федерации, в том числе и в возрасте от 16 до 18 лет, и они имеют равные права по сравнению с детьми более младшего возраста».

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее рассказала, что против выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет выступил Минтруд. В аппарате омбудсмена сообщили, что она передала «огромное количество просьб» от родителей о выплатах на старших детей. Из Минтруда пришел ответ, что дети старше 16 лет уже могут трудоустроиться. Детского омбудсмена этот ответ не устроил, она заручилась поддержкой Госдумы и Совета Федерации в вопросе о выплатах на «взрослых детей».

Впервые о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса, было заявлено в мае. Уже в июне семьи, где воспитываются дети от трех до 16 лет получили выплату в размере 10 тысяч рублей. По пять тысяч рублей в течение трех месяцев получали родители детей в возрасте до трех лет. В июле семьи снова получили разовую выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.