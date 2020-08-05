ТАСС: Мишустин отказался от поездки в Хабаровск

В рабочем графике Михаила Мишустина нет Хабаровска и Владивостока Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Во время рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр России Михаил Мишустин не планирует заезжать в Хабаровск. Как сообщили источники ТАСС в маршрут главы правительства также не вошла и окружная столица Дальневосточного федерального округа- Владивосток.

Программа рабочей поездки находится в стадии формирования, сообщили в пресс-службе правительства.На уточняющий вопрос журналистов, планирует ли Мишустин побывать в Хабаровске и Владивостоке, источник, знакомый с подготовкой поездки, ответил отрицательно.

Ранее дальневосточный политолог Илдус Ярулин сообщил URA.RU, что в Хабаровском крае визит Мишустина считается реальным. Он отметил, что премьер сформирует команду для врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, которая будет решать проблемы Дальнего Востока. Ярулин также заявлял, что стабилизация ситуации в регионе стала для премьера одной из первостепенных задач.

В Хабаровском крае третью неделю идут митинги из-за ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Врио главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Одной из первых его инициатив на посту стало снижение тарифов на тепло.