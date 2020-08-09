В ПФР рассказали, где возьмут деньги для дополнительных выплат

Дополнительная прибыль ПФР позволила проиндексировать пенсии россиян в августе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд получил прибыль за счет вложений в покупку ценных бумаг. Эти средства позволили увеличить выплаты российским пенсионерам. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ведомости».

«Государственная управляющая компания ВЭБ, которая действует от лица ПФР, удачно вложила деньги и получила солидную прибыль. В итоге инвестиции ВЭБ оказались куда выгоднее, чем у негосударственных пенсионных фондов», — передает издание. Отмечается, что это позволило проиндексировать пенсии россиян в августе. Выплаты увеличатся более чем у 80 тысяч пенсионеров.

В 2019 году ВЭБ доходность компании за счет акций выросла с 7% до 8,2% годовых. Средний размер накопительной пенсии составил 956 рублей в месяц. При этом для участников программы софинансирования пенсии сумма увеличена почти в два раза (размер срочной выплаты составил 1705 рублей).

Ранее сообщалось, что в России 1 августа произвели ежегодную корректировку пенсионных выплат работающим пенсионерам. Изменения коснулись тех, кто получает пенсии по старости и инвалидности. Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич рассказал, что для устойчивого улучшения жизни пенсионеров выплаты нужно индексировать не реже двух раз в год.

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