В Госдуме раскрыли, на сколько могут продлить льготную ипотеку

Программу льготной ипотеки под 6,5% могут продлить еще на год. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что ипотека под 6,5% повысила просевший потребительский спрос и поспособствовала восстановлению строительной сферы. Благодаря росту спроса застройщики получили средства на новые проекты, подчеркнул депутат. «Не исключаю, что программа льготной ипотеки может быть продлена ещё на год», — цитирует Аксакова RT.
Согласно его прогнозу, до конца 2020 года ипотечная ставка будет держаться в районе 7—7,5% и по мере восстановления экономики продолжит падать. Он подчеркнул, что страна уже не вернется к ставкам по ипотеке выше 10%. При этом на уменьшение размера первоначального взноса, по словам Аксакова, рассчитывать не стоит.
Сейчас срок действия программы льготной ипотеки — до 1 ноября 2020 года, напоминает агентство Nation News. Однако в июле председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что осенью ее могут продлить на 2021 год.
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