В России могут продлить льготную ипотеку

Михаил Мишустин рассказал о популярности льготной ипотеки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Осенью в России могут продлить программу льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о работе кабмина.

«Осенью мы будем принимать финальное решение по продолжению и условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу», — сказал Мишустин. По его словам, очень много людей хотят взять ипотеку. Он отметил, что благодаря льготной программе в июне число заемщиков увеличилось на 31%.

Ипотека может распространяться на покупку жилья до шести млн рублей в регионах и до 12 млн в Москве и Санкт-Петербурге, передает телеканал 360. Всего на реализацию программы выделили около шести миллиардов рублей.

Мишустин также предложил дополнительно выделить два миллиарда рублей из бюджета на программу льготной ипотеки в селах, пишет агентство Nation News. По его словам, эта программа очень популярна и уже сейчас по ней выдано кредитов на 18,5 млрд рублей. В мае 2020 года число просроченных ипотечных займов в России выросло на 36% по сравнению с мартом. Как отметил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин, этот показатель может увеличиться в течение следующих нескольких месяцев.