Ростовский губернатор рассказал Путину о ноу-хау с льготами

На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев представил уникальный способ поддержки населения во время пандемии. Речь идет об адресной помощи и налоговых льготных программах.
Голубев доложил президенту о социальной поддержке ростовчан, дополнительных выплатах медикам, работающих с зараженными коронавирусом. Во время пандемии губернатор также выделил около 2,6 миллиардов рублей на поддержку среднего бизнеса, до конца режима повышенной готовности освободил торговые центры и гостиницы от уплаты земельного налога, а компании, пользующиеся государственным или муниципальным имуществом — от арендной платы, передает «Ридус». Также Голубев рассказал Путину о том, что регион по итогам 2019 года стал одним из лидеров по производству пшеницы, зерновых культур, яиц, молока и овощей.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подчеркнул, что жителям Ростовской области следует обратить внимание на содержание разговора Путина и Голубева. «Все то, о чем говорили Путин и Голубев, дойдет до населения области. Меры, которые они обсуждали, являются поддержкой для детей, населения, бизнеса, сельского хозяйства, а ведь значительная часть населения региона работает именно в сельском хозяйстве», — заметил политолог.
По его словам, встречи президента с главами регионов — стандартная процедура. Однако Путин неслучайно выбрал для этого месяц перед губернаторскими выборами. «Поддержка Путина потому и произошла, что президент понимает — губернатор эффективен, население его одобряет», — сказал собеседник URA.RU. Журавлев считает, что Голубев популярен среди ростовчан, потому что выстроил хорошую программу поддержки региона. «Льготы населению и развитие сельского хозяйства означают, что у людей есть деньги. А наличие денег у людей помогает малому и среднему бизнесу», — резюмирует Журавлев.
Выборы губернатора в Ростовской области пройдут 13 сентября 2020 года. Избиратели выберут главу региона сроком на пять лет. Действующий губернатор Василий Голубев занимает эту должность с 2010 года. На последних выборах, в 2015-м, он набрал более 78% голосов.
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