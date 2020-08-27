Названо самое уязвимое место России в случае войны с НАТО

В США предполагают подорвать экономику России, блокируя морские пути Фото: Luis Díaz-Bedia Astor, CC BY-SA 3.0, wikipedia

Россия стала слишком зависима от морских путей, что сделало ее уязвимой для других стран. Таким мнением поделился ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс.

«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти», — сказал Дисмьюкс. По его словам, флот США и союзников мог бы блокировать российскую морскую торговлю, подавляя российскую экономику, передает «ИНОСМИ.РУ»

Он отметил, что в случае агрессии России, НАТО стоит объявить полную блокаду. По словам ветерана ВМС США, придется применить новый вид оружия для выведения торговых кораблей из строя без человеческих жертв и сокращения ущерба для судов. Ранее Дисмьюкс заявил, что США и странам НАТО стоит забыть об угрозах в отношении российских подлодок, пишет агентство Nation News.

Шестой флот США опубликовал фотографии кораблей НАТО возле российской границы в Баренцевом море. На снимках оказались эскадренные миноносцы «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Портер» и британский корабль «Кент», сопровождающие судно комплексного снабжения ВМС США Supply.

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