В Омске мужчина с мачете напал на семью с младенцем

Омич несколько раз ударил отца семейства мачете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Омич, вооруженный мачете, напал на семью с малышом из-за того, что младенец громко плакал. МВД уже возбудило против мужчины уголовное дело, сказано на сайте ведомства.

«Ссора произошла из-за полуторогодовалого мальчика, который находился в машине, припаркованной возле подъезда, и громко плакал. На крик малыша неадекватно отреагировал мужчина, распивавший спиртные напитки на первом этаже своей квартиры», — сказано на сайте МВД.

Выяснилось, что родители ребенка отошли за покупками, в машине с малышом остались другие взрослые. Злоумышленник через окно попросил их успокоить мальчика, но они не смогли этого сделать. Тогда 36-летний мужчина вышел на улицу с мачете и изрубил им уже подоспевшего к тому моменту отца семейства. 32-летний папа ребенка доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Нетрезвому омичу помогал еще один мужчина, избивавший семью найденной неподалеку палкой. Злоумышленники также выбили в машине стекла, после того, как нанесли несколько ударов мачете отцу семейства.

Мужчина с мачете ранее был судим за аналогичное преступление, сообщили в МВД. Сейчас против него возбуждено уголовное дело за «Умышленное причинение вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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