Мясников счел гибель в ДТП лучшим исходом для Ефремова

Александр Мясников считает, что лучшим исходом для Михаила Ефремова стала бы смерть в ДТП Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что лучшим исходом для Михаила Ефремова стала бы смерть в ДТП. Об этом он заявил, комментируя поведение актера в период судебного разбирательства.

«Мне горько все это видеть и слышать. Все, что там делается, унизительно наблюдать. Ни в какое раскаяние Ефремова я не верю. Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец!» — сказал Мясников в беседе с журналистом «Вечерней Москвы».

Поведение Ефремова врач считает неподобающим, поскольку тот «врал» и «говорил, что ничего не помнит», пытаясь «отмазаться». А признать вину решил в надежде получить послабление от судьи. Лучшим исходом для него, по мнению Мясникова, было бы умереть в аварии, которую он устроил. В этом случае от артиста «хоть что-то осталось бы — он сохранил бы часть своего достоинства».

В июне Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы. В состоянии алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого позже скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Артиста хотят приговорить к 11 годам лишения свободы. Как напоминает RT, приговор будет оглашен 8 сентября.