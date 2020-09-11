Таинственная спутница Алексея Навального Марина Певчих, сопровождавшая его в поездке по Сибири, работала ассистентом одного из членов британского парламента. Ее отец — разработчик системы по введению лекарственных препаратов в организм при помощи микроигл. Об этом сообщается в расследовании
Ранее сообщалось, что одна из сопровождавших Навального в поездке по Сибири, Марина Певчих, отказалась давать показания российской полиции по случившемуся с блогером. Она уехала в Германию, ее местонахождение неизвестно.
По данным СМИ, Марина Певчих живет в Лондоне на постоянной основе, в последнее время проживала в апартаментах The Circle, расположенных на улице Королевы Елизаветы, где стоимость квартир начинается от 420 000 фунтов. «Прилетает на родину два раза в год, останавливаясь в квартире на Ленинградском проспекте. Она ведёт дела с Навальным, снабжая блогера инсайдерской информацией», — пишет издание. Также Певчих имеет обширную сеть контактов — она регулярно общается с бизнесменом Михаилом Ходорковским и предпринимателем Евгением Чичваркиным, а в 2008—2009 годах работала ассистентом одного из членов британского парламента, сообщает издание.
За последние 10 лет Певчих совершила 64 авиаперелета между Москвой и Лондоном, заявляют источники СМИ в силовых структурах. Отец женщины Константин Певчих является совладельцем ООО «Игла», занимающимся производством микроигл. По данным RT, мужчина связан с разработками в области медицины и нанотехнологий, при его участии создана система, позволяющая доставить лекарственные препараты и вакцины в организм напрямую через кожу. Кроме того, отец помогает ей, спонсируя проекты Навального, уверяют инсайдеры.
Правоохранительным органам нужно допросить Певчих как можно скорее, чтобы полностью восстановить картину событий, произошедших 20 августа с Алексеем Навальным. При этом МВД уже опросило всех других спутников блогера, Певчих является последним ценным свидетелем. По мнению политолога Марата Баширова, все обнаруженные факты делают Певчих главным подозреваемым в случившемся с Навальным.
Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет сел в Омске, Навального доставили в больницу, он впал в кому. Позднее его перевезли в клинику Charite в Берлине. 7 сентября Навальный вышел из комы.
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