Лещенко рассказал об огромных убытках из-за коронавируса

Лев Лещенко рассказал, что концерты не окупаются из-за карантинных ограничений Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские артисты терпят большие убытки из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко.

«Артисты, которые работают в коммерческом цехе, терпят огромные убытки», — рассказал Лещенко в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, концерты не окупаются из-за карантинных ограничений.

Лещенко уточнил, что организация концертов стоит дорого, а наполняемость залов сократилась на 50—70%. Из-за этого доход от мероприятий снижается, а артисты недополучают свои зарплаты, добавил певец.

Он считает, что кризис в этой области продлится до Нового года. Лещенко рассказал, что праздничная кампания должна принести артистам серьезную прибыль. Также он выразил надежду, что скорая вакцинация от коронавируса позволит вернуть докарантинную наполняемость залов.

Ранее вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, продлятся в России еще несколько лет. Это связано с тем, что ученые не знают, насколько эффективной будет новая вакцина от вируса.