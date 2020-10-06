Врач заявила об опасности масок

Маски без должной обработки могут представлять опасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Многоразовые маски могут представлять опасность для россиян, в случае, если их не стирать и не обрабатывать. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся», — цитирует Лапу News.ru . По словам врача, через многоразовые тканевые маски вирус может легко проникать в организм. Поэтому крайне важно стирать и обрабатывать их антисептиком каждый день.

Врач подчеркнула, что в осенний период, помимо коронавируса и ОРВИ повышается шанс заразиться какой-либо грибковой инфекцией, так как начинается их сезон. Поэтому специалист помимо общественных мест советует также носить маски и на улице.