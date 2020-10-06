Врач заявила об опасности масок

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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, девушка, маска защитная
Маски без должной обработки могут представлять опасность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Многоразовые маски могут представлять опасность для россиян, в случае, если их не стирать и не обрабатывать. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся», — цитирует Лапу News.ru. По словам врача, через многоразовые тканевые маски вирус может легко проникать в организм. Поэтому крайне важно стирать и обрабатывать их антисептиком каждый день.

Врач подчеркнула, что в осенний период, помимо коронавируса и ОРВИ повышается шанс заразиться какой-либо грибковой инфекцией, так как начинается их сезон. Поэтому специалист помимо общественных мест советует также носить маски и на улице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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