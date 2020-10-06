Врач заявила об опасности масок

Многоразовые маски могут представлять опасность для россиян, в случае, если их не стирать и не обрабатывать. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
«Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся», — цитирует Лапу
Врач подчеркнула, что в осенний период, помимо коронавируса и ОРВИ повышается шанс заразиться какой-либо грибковой инфекцией, так как начинается их сезон. Поэтому специалист помимо общественных мест советует также носить маски и на улице.
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