Путину доложили об успешном испытании новой ракеты

Президенту России Владимиру Путину доложили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент заслушал доклад начальника генштаба Герасимова об удачном испытании гиперзвуковой ракеты „Циркон“. Вся ядерная триада России получила принципиально новые виды вооружения», — заявил Песков. Это, по словам Пескова, является существенным вкладом в безопасность России.
Ранее сообщалось, что ракету «Циркон» впервые запустили в Белом море. Она преодолела 450 километров, скорость полета составила восемь махов (около 9 500 километров в час.
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