Путину доложили об успешном испытании новой ракеты

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Ракета «Циркон» преодолела 450 километров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президенту России Владимиру Путину доложили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент заслушал доклад начальника генштаба Герасимова об удачном испытании гиперзвуковой ракеты „Циркон“. Вся ядерная триада России получила принципиально новые виды вооружения», — заявил Песков. Это, по словам Пескова, является существенным вкладом в безопасность России.

Ранее сообщалось, что ракету «Циркон» впервые запустили в Белом море. Она преодолела 450 километров, скорость полета составила восемь махов (около 9 500 километров в час.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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