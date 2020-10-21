ФСБ задержала боевиков из банды Басаева. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург, боец, стрелок, чоп, охранник, охрана, солдат, чвк, частная военная компания, наемник
Боевики участвовали во вторжении исламистов в Дагестан в 1999 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФСБ России задержала двух участников вторжения исламистов в Дагестан в 1999 году. Они являются членами банды террориста Шамиля Басаева.

«Задержаны два участника вторжения исламистов в Дагестан в 1999 [году]», — передает РИА «Новости». Тогда боевики Шамиля Басаева и Хаттаба убили более 280 человек.

Бои между террористами и ополчением Дагестана продолжались более месяца. В 2019 году, спустя двадцать лет, участники боев с террористами были признаны в РФ ветеранами боевых действий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...