Боевики участвовали во вторжении исламистов в Дагестан в 1999 году
ФСБ России задержала двух участников вторжения исламистов в Дагестан в 1999 году. Они являются членами банды террориста Шамиля Басаева.
«Задержаны два участника вторжения исламистов в Дагестан в 1999 [году]», — передает РИА «Новости». Тогда боевики Шамиля Басаева и Хаттаба убили более 280 человек.
Бои между террористами и ополчением Дагестана продолжались более месяца. В 2019 году, спустя двадцать лет, участники боев с террористами были признаны в РФ ветеранами боевых действий.
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