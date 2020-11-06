Власти РФ заявили о новых ограничениях из-за коронавируса

Каждый регион будет сам принимать решения по новым ограничительным мерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за нового рекорда по количеству заболевших коронавирусом в России власти прогнозируют появление ограничений в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Прогнозируется тренд на повышение [заболеваемости], что требует принятия дополнительных мер, вы видите, что они принимаются. Это не локдаун, а меры регулирующего характера. Каждый регион, учитывая специфику, принимает решения», — заявил Песков.

Сегодня в стране поставили новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом. За сутки выявили 20 582 случая.