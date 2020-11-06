Власти РФ заявили о новых ограничениях из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Каждый регион будет сам принимать решения по новым ограничительным мерам Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за нового рекорда по количеству заболевших коронавирусом в России власти прогнозируют появление ограничений в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Прогнозируется тренд на повышение [заболеваемости], что требует принятия дополнительных мер, вы видите, что они принимаются. Это не локдаун, а меры регулирующего характера. Каждый регион, учитывая специфику, принимает решения», — заявил Песков.

Сегодня в стране поставили новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом. За сутки выявили 20 582 случая.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...