На фоне президентских выборов в США российская валюта продолжает слабеть, а нефть — дорожать. К утру 8 ноября доллар поднялся на 0,51% и стоит 77,41 рубля. Курс евро составляет 91,96 рубля (+1,01%).
Баррель нефти WTI стоит 37,46 доллара (-3,43%). Нефть марки Brent также демонстрирует существенное падение: за сутки стоимость сырья опустилась на 3,01% до 39,7 доллара за бочку.
Ситуация в России
Правительство России утвердило закон о продлении моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году. Документ не касается предприятий, которым присвоена категория высокого или чрезвычайно высокого риска, I или II класс опасности; организациям, работающим в социальной сфере, образовании, здравоохранении, теплоснабжении и энергетике; компаний с административными правонарушениями; предприятий, которые подлежат лицензированию, а также компаний, работающих в гособоронзаказе и атомной энергетике.
Центробанк РФ выяснил, что в разгар кризиса в стране
Мошенники в России смонтировали ролик из кадров выступления правительства и с его помощью стали присылать россиянам ссылки на фишинговый сайт для получения выплат. При попытке получить «государственную» выплату доверчивые люди отдают данные своих карт.
Ситуация в мире
Накануне президентских выборов в США и роста курса доллара финансовые аналитики зафиксировали
Санкции Евросоюза в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко его «не парят». Об этом сообщил сам белорусский лидер. Он отметил, что находится под санкциями уже четверть века, они не влияют на его жизнь.
Прогнозы и мнения экспертов
После экономического кризиса в мире может произойти великая экономическая депрессия, и многие люди останутся без работы. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию кадрового агентства «Selectif» Роман Крестьянинов. По его словам, под сокращения попадут водители, кассиры, дворники, бухгалтеры и юристы. Безработица, по его словам, затронет также сферу медицины.
Давление зарубежной валюты на российский рубль объясняется локальными корректировками и скачками цен на нефть. В перспективе ближайшей недели наиболее вероятным представляется дальнейший рост котировок и курса нацвалюты, заверяют аналитики.
Также финансовые аналитики ожидают, что в 2021 году доллар может подняться до 250 рублей за единицу. Рост курса валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик. В связи с этим эксперты советуют постепенно переводить все свои сбережения в доллары.
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