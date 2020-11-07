Финансовые аналитики ожидают, что в 2021 году доллар подскочит до 250 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне президентских выборов в США российская валюта продолжает слабеть, а нефть — дорожать. К утру 8 ноября доллар поднялся на 0,51% и стоит 77,41 рубля. Курс евро составляет 91,96 рубля (+1,01%).

Баррель нефти WTI стоит 37,46 доллара (-3,43%). Нефть марки Brent также демонстрирует существенное падение: за сутки стоимость сырья опустилась на 3,01% до 39,7 доллара за бочку.

Ситуация в России

Правительство России утвердило закон о продлении моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году. Документ не касается предприятий, которым присвоена категория высокого или чрезвычайно высокого риска, I или II класс опасности; организациям, работающим в социальной сфере, образовании, здравоохранении, теплоснабжении и энергетике; компаний с административными правонарушениями; предприятий, которые подлежат лицензированию, а также компаний, работающих в гособоронзаказе и атомной энергетике.

Центробанк РФ выяснил, что в разгар кризиса в стране развиваются незаконные схемы с использованием обналичивания денежных средств. В первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. Большинство незаконных схем прошли с использованием исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов.

Мошенники в России смонтировали ролик из кадров выступления правительства и с его помощью стали присылать россиянам ссылки на фишинговый сайт для получения выплат. При попытке получить «государственную» выплату доверчивые люди отдают данные своих карт.

Ситуация в мире

Накануне президентских выборов в США и роста курса доллара финансовые аналитики зафиксировали повышение спроса на валютообмен . По данным банка «Русский стандарт», в конце октября на среднедневное количество покупок долларов клиентами выросло на 35%, а евро — на 11% относительно первой декады октября.

Санкции Евросоюза в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко его «не парят». Об этом сообщил сам белорусский лидер. Он отметил, что находится под санкциями уже четверть века, они не влияют на его жизнь.

Прогнозы и мнения экспертов

После экономического кризиса в мире может произойти великая экономическая депрессия, и многие люди останутся без работы. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию кадрового агентства «Selectif» Роман Крестьянинов. По его словам, под сокращения попадут водители, кассиры, дворники, бухгалтеры и юристы. Безработица, по его словам, затронет также сферу медицины.

Давление зарубежной валюты на российский рубль объясняется локальными корректировками и скачками цен на нефть. В перспективе ближайшей недели наиболее вероятным представляется дальнейший рост котировок и курса нацвалюты, заверяют аналитики.

Также финансовые аналитики ожидают, что в 2021 году доллар может подняться до 250 рублей за единицу. Рост курса валюты будет сопровождаться крахом мировых экономик. В связи с этим эксперты советуют постепенно переводить все свои сбережения в доллары.