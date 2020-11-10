Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на запрет браков между мусульманами и представителями других религий. Одни комментаторы не понимают, как такие правила могут существовать в современном мире, а другие отмечают опасность подобных тенденций.
«Шел 2020 год, ракеты [Илона] Маска бороздят космос, а некоторые еще обсуждают браки с представителями другой религии», — написал пользователь Niko_Nico в Twitter. «Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами. Это серьезный шаг к разделению внутри страны», — пишет пользовательница Татьяна.
Некоторые россияне отметили, что запрет на браки противоречит прогрессу
Niko Niko
Некоторые пользователи отметили обособленное положение мусульманских женщин
Игорь Гиштемулт
Некоторые поддерживают ДУМ
Андрей Афанасьев
Мусульманских духовников обвинили в разделении общества
Владимир Андреевич
Некоторые интересуются, как быть с уже заключенными ранее браками
Simbiblis
В комментариях к новости «Московского комсомольца» пользователи удивляются, что мусульманам еще не запретили жить в немусульманских странах
Queen Anne’s Revenge
Пользователи отмечают также, что подобные запреты уже есть в шариате, но могут не исполняться в светском государстве