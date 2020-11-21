21 ноября 2020

Россиянам пообещали тяжелую и нестабильную погоду

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян ожидает мрачная погода со снегом и гололедицей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей европейской части России на новой неделе ждет нестабильная и тяжелая погода. С таким прогнозом выступила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«С понедельника начнется заметное потепление — днем до плюс 3-4 градусов. Температура может подниматься и выше. А вот по ночам будет подмораживать», — передает прогноз Паршиной «Российская газета».

В ночь на четверг в столичном регионе будет до минус 6 градусов. Из-за перепадов температуры на дорогах образуется сильная гололедица. В воскресенье и понедельник ожидается снег. Паршина отметила, что из-за облачности на улицах будет мрачно и серо. Синоптики считают ноябрь месяцем самой депрессивной погоды.

Ранее специалист Росгидромета предупредил россиян о «метеокачелях» в ноябре. По его словам, в декабре явление заменят оттепели. Температура воздуха в европейской части РФ будет достигать нуля градусов. При этом зимой температура тоже окажется выше климатической нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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