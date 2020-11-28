В России продлили ежемесячные выплаты на детей

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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, мама с ребенком, зима, снег в городе, качели
Правительство РФ приняло проект распоряжения о соответствующих выплатах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России приняли проект ежемесячных выплат за рождение первого ребенка, а также третьего и последующих детей до трех лет. Соответствующее решение озвучили в правительстве России.

«Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сообщается на сайте кабмина. Также по данному проекту будет осуществляться выплата при рождении первого ребенка и предоставляться материнский капитал за второго ребенка в регионах Дальневосточного федерального округа.

Ранее в Минтруде предупредили о планах индексировать материнский капитал каждый год, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин также подтвердил готовность ежегодного повышения этой выплаты, как уточняет RT. При этом член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ считает, что данную программу необходимо расширить и на третьего ребенка, сообщает «Национальная службу новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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