В России продлили ежемесячные выплаты на детей

В России приняли проект ежемесячных выплат за рождение первого ребенка, а также третьего и последующих детей до трех лет. Соответствующее решение озвучили в правительстве России.
«Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сообщается на сайте кабмина. Также по данному проекту будет осуществляться выплата при рождении первого ребенка и предоставляться материнский капитал за второго ребенка в регионах Дальневосточного федерального округа.
Ранее в Минтруде предупредили о планах индексировать материнский капитал каждый год, передает «Царьград». Президент России Владимир Путин также подтвердил готовность ежегодного повышения этой выплаты, как уточняет RT. При этом член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при правительстве РФ считает, что данную программу необходимо расширить и на третьего ребенка, сообщает «Национальная службу новостей».