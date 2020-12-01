Поп-звезда Рианна сменила миллиардера на рэпера

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Звезд давно связывают дружеские отношения Фото: asaprocky, Instagram

Певица и актриса Рианна после трех лет отношений с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем завела роман с рэпером A$AP Rocky. Совместные фотографии исполнителей появились в соцсетях.

Звезд давно связывают дружеские отношения. Семь лет назад A$AP Rocky выступал на концертах Рианны во время ее мирового тура Diamonds. Потом они вместе появились на показе Louis Vuitton во время недели моды в Париже. Этим летом рэпер участвовал в фотосессии для рекламы косметического бренда Рианны Fenty Skin. Теперь же пара появилась в нью-йоркском ресторане на ужине в кругу друзей, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Источник из окружения пары подтвердил, что их отношения недавно переросли из дружеских в романтические», — сообщает InterMedia. Сами исполнители свой роман не комментируют.

Певица разошлась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем в начале этого года. Рианна, помимо музыки и съемок в кино, занимается бизнесом — владеет маркой косметики и брендом белья Savage X Fenty.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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