Поп-звезда Рианна сменила миллиардера на рэпера

Певица и актриса Рианна после трех лет отношений с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем завела роман с рэпером A$AP Rocky. Совместные фотографии исполнителей появились в соцсетях.
Звезд давно связывают дружеские отношения. Семь лет назад A$AP Rocky выступал на концертах Рианны во время ее мирового тура Diamonds. Потом они вместе появились на показе Louis Vuitton во время недели моды в Париже. Этим летом рэпер участвовал в фотосессии для рекламы косметического бренда Рианны Fenty Skin. Теперь же пара появилась в нью-йоркском ресторане на ужине в кругу друзей, пишет «
«Источник из окружения пары подтвердил, что их отношения недавно переросли из дружеских в романтические», — сообщает InterMedia. Сами исполнители свой роман не комментируют.
Певица разошлась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем в начале этого года. Рианна, помимо музыки и съемок в кино, занимается бизнесом — владеет маркой косметики и брендом белья Savage X Fenty.
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