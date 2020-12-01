01 декабря 2020

Онищенко: кому нужна госпитализация при легкой форме коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб Единой России. Москва, онищенко геннадий, портрет
По мнению бывшего главного санврача России, госпитализировать стоит людей с диабетом и онкологией Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Людей с заболеваниями эндокринной системы и онкологией необходимо госпитализировать даже при легкой форме коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Если заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, но есть эндокринная болезнь, например, диабет, то лучше все-таки госпитализировать человека», — приводит слова Онищенко РИА «Новости». При онкологии человек нуждается в госпитализации из-за подавленного иммунитета.

Ранее Онищенко заявил, что для борьбы к коронавирусом необходимо брать пример с Китая, где на 1,5 миллиарда жителей приходится 85 тысяч случаев заражения, пишет «Национальная служба новостей». Он связал успех Китая с соблюдениями норм безопасности, высочайшей дисциплиной в ношении масок, в социальном дистанцировании, в отмене ненужных развлекательных мероприятий и работающих при этом предприятиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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