После недолгого снижения цен на нефть из-за неожиданного роста запасов в США, стоимость топлива вновь начала расти. Цена барреля нефти марки Brent выросла до 49,05 доллара (+0,35%), баррель нефти WTI стоит 45,75 (0,51%).
По данным Мосбиржи, курс доллара составил 73,86 рубля (+35 копеек), евро — 89,24 рубля (+25 копеек). Эксперты объясняют укрепление отечественной валюты высокими нефтяными котировками, интересом инвесторов к риску, а также позитивным ожиданием появления вакцины от коронавируса.
Ситуация в России
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с продуктами в России. Он заявил, что не хочет, чтобы в РФ был такой же голод, как в Советском Союзе. «Тогда [продуктов] не хватало, потому что дефицит был, а сейчас не хватает, потому что у людей денег нет», — сказал российский лидер и поручил уделить особое внимание этому вопросу. Также он заявил, что от кабмина дополнительных решений по
Кроме того, Путин заявил, что сокращение производства, высвобождение рабочей силы и снижение доходов россиян можно объяснить пандемией. А рост
В 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%.По словам замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева, повышение произойдет с 1 июля, в январе рост платы не предусмотрен. Правительство страны утвердит для каждого региона свой предельный индекс — то есть порог суммарного повышения платы за коммуналку.
В России могут ввести льготный налоговый режим для предпринимателей без наемных работников с доходами не более 200 тысяч рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год. С таким предложением выступила Счетная палата России. Также ведомство предлагает предоставить самозанятым равные возможности в получении кредита и доступе к мерам поддержки, ввести специальный коэффициент-дефлятор при определении верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД.
Что происходит в мире
В Германии призвали как можно скорее
Пик потребления угля в мире придется на 2020 годы, нефти — на 2030 годы, а газа — на 2040 годы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. После этого спрос будет на
Прогнозы и мнения экспертов
Возобновление
Российский экономист Михаил Делягин предрек
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