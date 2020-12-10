Владимир Путин заявил о недопустимости голода в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

После недолгого снижения цен на нефть из-за неожиданного роста запасов в США, стоимость топлива вновь начала расти. Цена барреля нефти марки Brent выросла до 49,05 доллара (+0,35%), баррель нефти WTI стоит 45,75 (0,51%).

По данным Мосбиржи, курс доллара составил 73,86 рубля (+35 копеек), евро — 89,24 рубля (+25 копеек). Эксперты объясняют укрепление отечественной валюты высокими нефтяными котировками, интересом инвесторов к риску, а также позитивным ожиданием появления вакцины от коронавируса.

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с продуктами в России. Он заявил, что не хочет, чтобы в РФ был такой же голод, как в Советском Союзе. «Тогда [продуктов] не хватало, потому что дефицит был, а сейчас не хватает, потому что у людей денег нет», — сказал российский лидер и поручил уделить особое внимание этому вопросу. Также он заявил, что от кабмина дополнительных решений по снижению безработицы к концу 2021 года до уровня 2019 года. Путин подчеркнул, что безработица в стране снижается медленно и есть риски ухудшения ситуации на рынке труда.

Кроме того, Путин заявил, что сокращение производства, высвобождение рабочей силы и снижение доходов россиян можно объяснить пандемией. А рост стоимости продуктов может быть результатом попыток подогнать внутренние ценники под мировые.

В 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%.По словам замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталия Королева, повышение произойдет с 1 июля, в январе рост платы не предусмотрен. Правительство страны утвердит для каждого региона свой предельный индекс — то есть порог суммарного повышения платы за коммуналку.

В России могут ввести льготный налоговый режим для предпринимателей без наемных работников с доходами не более 200 тысяч рублей в месяц, или 2,4 млн рублей в год. С таким предложением выступила Счетная палата России. Также ведомство предлагает предоставить самозанятым равные возможности в получении кредита и доступе к мерам поддержки, ввести специальный коэффициент-дефлятор при определении верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД.

Что происходит в мире

В Германии призвали как можно скорее отменить санкционный режим против России. Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал санкции против России «выстрелом себе в колено». По словам главы торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа Грегора Бергхаузена, санкции против России обходятся экономике ЕС в 21 млрд евро в год. При этом ни одна страна Евросоюза на данном этапе не высказались против очередного продления экономических санкций в отношении России.

Пик потребления угля в мире придется на 2020 годы, нефти — на 2030 годы, а газа — на 2040 годы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. После этого спрос будет на возобновляемую энергию .

Прогнозы и мнения экспертов

Возобновление роста экономики РФ ожидается в первой половине 2021 года по мере спада пандемии коронавируса. Это следует из материалов департамента исследований и прогнозирования Банка России. Отмечается, что инфляция в России начнет снижаться в середине первого полугодия 2021 года после прохождения локальных максимумов.

Российский экономист Михаил Делягин предрек повышение курса рубля и обрушение доллара до 55 рублей. По его прогнозу, возможный обвал денежной единицы США по отношению к другим валютам мира не вызовет снижение цен в РФ.