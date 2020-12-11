Вслед за дорожающей нефтью рубль ускорил рост к доллару и евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За минувшие сутки цены на нефть резко выросли. В частности, цена барреля нефти марки Brent впервые с марта 2020 года превысила 50 долларов. Теперь стоимость барреля Brent составляет 50,26 (+0,02%) доллара, баррель нефти WTI стоит 46,84 (0,13%). По оценке аналитиков, нефтяной рынок сейчас внимательно следит за появлением вакцин от коронавируса.

Вслед за дорожающей нефтью рубль ускорил рост к доллару и евро. По данным Мосбиржи, курс доллара составил 73,04 рубля (-81 копейка), евро — 88,67 рубля (-57 копеек).

Ситуация в России

Производители и торговые сети России собираются заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на основные продукты питания, в том числе на сахар и масло. Предполагается, что будет установлен предельный рекомендованный уровень отпускных и розничных цен на продовольствие. Такое решение было принято после того, как президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность ростом цен на продукты. Вместе с тем, власти РФ установили максимальную цену самых важных продуктов и рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а цены на сахар — выше 45 рублей за килограмм.

По подсчетам Росстата, в России подорожали продукты для приготовления новогодних салатов. Так, продукты, которые необходимы для приготовления сельди под шубой, в сумме подорожали на 8%. Стоимость набора для оливье суммарно стала дороже на 7%. Драйверами роста среди ингредиентов для салатов стали картофель и морковь — их цена выросла на 29% и 24% соответственно.

За последний год количество злостных неплательщиков по кредитам увеличилось на 2,1 млн. В общей сложности, число должников достигло 11,7 млн россиян. Наибольшее количество неплательщиков оказалось в Свердловской и Челябинской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане.

Россияне стали реже полагаться на государственную пенсию и больше рассчитывать на свои накопления. По данным за 2020 год, 14% россиян планируют обеспечить себя в старости за счет своих средств. На пенсию рассчитывают всего 43% граждан (в 2018 году таких было 56%). При этом 40% опрошенных не задумываются о том, на какие доходы будут жить при достижении пенсионного возраста.

В Пенсионном фонде России раскрыли, что граждане могут лишиться части пенсий из-за ошибок в личных данных. Для уверенности в том, что размер пенсии будет установлен корректно, всем следует следить за сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом ПФР. Если в лицевом счете есть ошибки, нужно подавать заявление на их исправление через сайт госуслуг.

Что происходит в мире

Евросоюз проголосовал за продление санкций в отношении России. Ограничения распространяются еще на шесть месяцев. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается затормозить развитие России, в том числе — сдерживая ее внешние возможности.

Также лидеры стран-членов ЕС приняли решение расширить санкции в отношении Турции. Ограничения введут из-за проведения Турцией геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья.

Минфин США внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого американские власти считают причастным к «серьезным нарушениям прав человека». Сам Кадыров назвал новые санкции США в отношении своих сторонников и спортивных клубов республики «дебилизмом».

Прогнозы и мнения экспертов

Минстрой РФ предупредил о росте цен на жилье. По данным ведомства, в 2021 году в среднем по стране стоимость квадратного метра вырастет до 49 тысяч рублей. Однако девелоперы считают, что рост стоимости жилья будет более значительным, чем рассчитывает министерство. По их расчетам, подорожание квадратного метра в новостройках будет выше инфляции и составит 12%.

Минэнерго России ожидает восстановления спроса на бензин до докризисного уровня в течение двух лет. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин на онлайн-конференции Банка России.