Из-за срывов поставок, тюменцы рискуют остаться в новогодние каникулы без важных препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Регион на каникулы может остаться без необходимых препаратов — в Тобольске закроют госпиталь для COVID-пациентов — женщина отсудила деньги у «Почты России» — скончался вице-президент Паралимпийского комитета России — при пожаре погибла бывший медик — чиновника будут судить за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Тюменцы могут остаться без важных препаратов

Из-за перебоев с поставками, жители области во время новогодних каникул рискуют остаться без популярных противовирусных препаратов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В Тобольске закроют ковид-госпиталь

Коронавирусный госпиталь, который размещался в хостеле «Ремез» в Тобольске, будет закрыт из-за жалоб на условия содержания. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

Женщина отсудила деньги у «Почты России»

Жительница области, которая сломала ногу в отделении «Почты России», выиграла суд. Теперь государственная компания должна выплатить ей 50 тысяч рублей.

В Тюмени скончался известный общественник

Ушел из жизни вице-президент Паралимпийского комитета России Александр Тарабыкин. Об этом сообщает пресс-служба комитета. Тюменец также занимал должность президента общественной организации инвалидов «Паралимпийский комитет Тюменской области».

Медик трагически погибла в день выхода на пенсию

В Ишимском районе в результате пожара погибла бывшая заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Равнец Галина Малюк. Женщина ушла из жизни в первый день заслуженной пенсии, ей было 56 лет.

Чиновника будут судить за получение взятки

Экс-начальника одного из отделов администрации Нижнетавдинского муниципального района будут судить на коррупцию. Ему грозит до 12 лет заключения.