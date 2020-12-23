23 декабря 2020
22 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 24 декабря. Тюменцам грозит дефицит лекарств в каникулы, скончался вице-президент Паралимпийского комитета России

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за срывов поставок, тюменцы рискуют остаться в новогодние каникулы без важных препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Регион на каникулы может остаться без необходимых препаратов — в Тобольске закроют госпиталь для COVID-пациентов — женщина отсудила деньги у «Почты России» — скончался вице-президент Паралимпийского комитета России — при пожаре погибла бывший медик — чиновника будут судить за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Тюменцы могут остаться без важных препаратов

В Тобольске закроют ковид-госпиталь

Женщина отсудила деньги у «Почты России»

  • Жительница области, которая сломала ногу в отделении «Почты России», выиграла суд. Теперь государственная компания должна выплатить ей 50 тысяч рублей.

В Тюмени скончался известный общественник

  • Ушел из жизни вице-президент Паралимпийского комитета России Александр Тарабыкин. Об этом сообщает пресс-служба комитета. Тюменец также занимал должность президента общественной организации инвалидов «Паралимпийский комитет Тюменской области».

Медик трагически погибла в день выхода на пенсию

Чиновника будут судить за получение взятки

  • Экс-начальника одного из отделов администрации Нижнетавдинского муниципального района будут судить на коррупцию. Ему грозит до 12 лет заключения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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