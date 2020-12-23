Регион на каникулы может остаться без необходимых препаратов — в Тобольске закроют госпиталь для COVID-пациентов — женщина отсудила деньги у «Почты России» — скончался вице-президент Паралимпийского комитета России — при пожаре погибла бывший медик — чиновника будут судить за коррупцию. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:
Тюменцы могут остаться без важных препаратов
- Из-за перебоев с поставками, жители области во время новогодних каникул рискуют остаться без популярных противовирусных препаратов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В Тобольске закроют ковид-госпиталь
- Коронавирусный госпиталь, который размещался в хостеле «Ремез» в Тобольске, будет закрыт из-за жалоб на условия содержания. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.
Женщина отсудила деньги у «Почты России»
- Жительница области, которая сломала ногу в отделении «Почты России», выиграла суд. Теперь государственная компания должна выплатить ей 50 тысяч рублей.
В Тюмени скончался известный общественник
- Ушел из жизни вице-президент Паралимпийского комитета России Александр Тарабыкин. Об этом сообщает пресс-служба комитета. Тюменец также занимал должность президента общественной организации инвалидов «Паралимпийский комитет Тюменской области».
Медик трагически погибла в день выхода на пенсию
- В Ишимском районе в результате пожара погибла бывшая заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Равнец Галина Малюк. Женщина ушла из жизни в первый день заслуженной пенсии, ей было 56 лет.
Чиновника будут судить за получение взятки
- Экс-начальника одного из отделов администрации Нижнетавдинского муниципального района будут судить на коррупцию. Ему грозит до 12 лет заключения.
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