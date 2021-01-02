02 января 2021

Назван способ поменять валюту с наибольшей выгодой

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Табло обмена валюты. Курган, доллар, евро, обмен валют, валюта, обмен валюты, курс валюты
Финансист назвал четыре правила выгодных инвестиций в валюты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инвестиции в валюту будут успешными, если придерживаться четырех правил: не поддаваться ажиотажу, покупать валюту регулярно, не на все имеющиеся деньги, а также делать это на бирже, а не в банке. Об этом рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

«Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил», — цитирует эксперта «Прайм». Прежде всего Иванов советует следить за курсом валют, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля.

Когда курс рубля резко падает, не нужно поддаваться панке и скупать валюту по максимальной цене. Лучше подождать и дождаться небольшого отката. Также важна регулярность. Финансист рекомендует делать это в конце месяца, когда рубль немного укрепляется за счет повышенного спроса у российских компаний-экспортеров из-за налоговых выплат.

Вкладывать все деньги не рационально, ведь всегда возможен форс-мажор, когда внезапно могут понадобиться наличные. Тем, кто собирается покупать валюту регулярно и на крупные суммы, выгоднее это делать на бирже, а не в банке, а выгоду оценивать по истечении 4-5 лет, добавил Иванов. Впрочем, некоторые экономисты прогнозируют падение курса рубля уже в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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