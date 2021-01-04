Бывший депутат Госдумы предрек закрытие «Единой России»

«Единую Россию» могут закрыть из-за пассивной политической работы. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил бывший депутат Госдумы, политолог Сергей Марков.
По его словам, единороссы хорошо отработали во время пандемии коронавируса. Однако, как отметил Марков, это социальная работа, а не политическая. Марков советует представителям ЕР обсуждать проблемы, существующие перед страной. «Люди хотят, чтобы им объясняли принимаемые решения, что происходит. Потому должны поехать, пойти люди и общаться на разных площадках. Но пока этого не происходит», — сказал бывший депутат Госдумы. Он предположил, что из-за слабого влияния на политическую ситуацию в стране партию могут закрыть.
« Может быть так „Единая Россия“, как помните движение „Наши“ были, в 2004 году активное было, большую манифестацию сделали. В 2005. Остановили попытку организации майдана тогда по итогам оранжевого майдана в Украине. А потом, когда начались события 2011 года на Болотной, движение „Наши“ и все остальные слились практически. Потому что к этому времени их уже немножко отодвинули. Неправильно вели работу», — подытожил Марков.
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предсказал победу ЕР над оппозицией в Москве. По его словам, единороссам поможет президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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