Поправки в ТК закрепляют четкие нормы для удаленной работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После выхода с новогодних каникул у части россиян изменится формат работы. С 1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, касающиеся удаленной работы. Теперь удаленка будет разделена над подвиды, а работодатели смогут оставлять сотрудников дома по конкретным причинам. URA.RU собрало список основных нововведений.

С начала года в ТК закреплено разделение удаленки на три вида:

постоянная — сотрудник работает удаленно на протяжении всего срока действия трудового договора;

временная — работник трудится удаленно в течение некоторого времени, но не более шести месяцев;

периодическая — микс удаленной работы и работы из офиса, ограничений по срокам нет.

Работодатели получили право переводить сотрудников на дистант по ряду причин:

чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера;

угрозы жизни или нормальным жизненным условиям;

аварии и несчастные случаи на производстве;

решение властей о переходе работников на удаленный режим работы.

Новыми поправками запрещается уменьшать зарплату сотруднику, работающему удаленно, но выполняющему такой же объем задач, что и обычно. Необходимое для работы из дома оборудование должен предоставить работодатель. Если сотрудник использует свой компьютер, работодатель компенсирует затраты на интернет, антивирус и другие нужные элементы.

График удаленки закрепляется в трудовом договоре или другом документе. Отпуск не может составлять менее 28 дней в год даже при постоянной работе в удаленном формате. Больничные и командировочные выплачиваются так же, как и при обычном формате работы.

Для удаленной работы уточняется понятие прогула. Расторгнуть трудовой договор работодатель может, если сотрудник не выходит на связь дольше двух дней. Собственные условия для увольнения работодателям устанавливать запрещено.

Ранее сообщалось о других изменениях в жизни россиян с начала 2021 года. Так, с 1 января вступили поправки в Правила противопожарного режима. Теперь владельцам квартир нельзя устраивать кладовки в лифтовых холлах, пользоваться оборудованием, не прошедшим диагностику и устраивать мастерские на чердаках и в подвалах.